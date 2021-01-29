В Литве за сутки выявлено 860 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 691
За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. В Эстонии - 691 новый случай и три смерти.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. В Эстонии - 691 новый случай и три смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
За минувшие сутки выздоровели 1353 человека.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 181 170 случаев Covid-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человека все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.
Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 67 794 человека, двумя дозами - 15 756 человек.
За минувшие сутки взяты 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,911 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6098 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 691, то есть 11,3% от общего количества.
Скончались три человека.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 547,3 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,1% от общего количества сделанных тестов.
За сутки открыли 68 новых историй болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 409 пациентов.