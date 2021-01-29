Пт, 29.01.2021
Сейчас главная цель состоит в том, чтобы не допускать скопления людей, не создавать условий для того, чтобы люди больше ходили в магазины или пользовались общественным транспортом. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1 мин для прочтения

Решение об экзаменах в 9-х классах будет принято в начале февраля

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Решение об экзаменах в 9-х классах правительство примет в начале февраля, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Если учащиеся 9-х и 12-х классов смогут вернуться к очному обучению или посещать индивидуальные консультации после 7 февраля, то планируется, что экзамены в конце года состоятся.

Если же из-за эпидемиологической ситуации это будет невозможно, учащиеся 9-х классов смогут выполнить мониторинговые работы после Пасхи, чтобы до окончания учебного года еще улучшить знания и навыки, которые им будут необходимы на следующем этапе образования.

На сайте Государственного центра содержания образования размещен обширный перечень материалов, которые помогут школьникам в том числе самостоятельно готовиться к проверочным работам, сообщили в Госканцелярии.

Последние новости

НАВЕРХ
Back