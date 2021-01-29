Решение об экзаменах в 9-х классах будет принято в начале февраля

Если учащиеся 9-х и 12-х классов смогут вернуться к очному обучению или посещать индивидуальные консультации после 7 февраля, то планируется, что экзамены в конце года состоятся.

Если же из-за эпидемиологической ситуации это будет невозможно, учащиеся 9-х классов смогут выполнить мониторинговые работы после Пасхи, чтобы до окончания учебного года еще улучшить знания и навыки, которые им будут необходимы на следующем этапе образования.