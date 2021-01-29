Предложено публично вакцинировать от Covid-19 высших должностных лиц страны

Предлагается рассмотреть возможность привить в рамках кампании президента, председателя Сейма, премьер-министра и министра здравоохранения.

Отмечается, что этот вопрос пока предлагается только обсудить, так как вакцинация руководства страны раньше групп риска может вызвать негативную реакцию общества.

Планируется, что кампания начнется в период с 22 по 28 февраля, а с 26 апреля по 2 мая может состояться публичная вакцинация лидеров мнений, но в соответствии с календарем вакцинации целевых групп.

План предусматривает, что в период с 1 по 7 февраля начнет работать сайт для предварительной регистрации на вакцинацию www.manavakcina.lv, а также будет предоставлен отчет о приобретенных вакцинах, их безопасности, эффективности и побочных эффектах.

В период с 8 по 14 февраля планируется предоставить информацию о вакцинации групп риска, с 15 по 21 февраля - о том, как достичь коллективного иммунитета.

В период с 1 по 7 марта, согласно плану, количество вакцинированных достигнет 100 тысяч, а после 8 марта будет предоставлен отчет о прогрессе в выполнении плана. Следующий отчет о ходе вакцинации планируется в начале апреля.

В период с 15 по 21 марта в рамках кампании будет предоставлена информация о влиянии вакцинации на показатели заболеваемости Covid-19, неделя с 22 по 28 марта будет посвящена вопросам о вакцинации и мнениям семейных врачей, неделя с 29 марта - вопросам о том, имеют ли вакцины побочные эффекты.

С 19 по 25 апреля будет предоставлена информация о темпах вакцинации в Латвии, Балтии и мире. Дальнейший план будет разрабатываться в зависимости от темпов вакцинации и актуальных проблем.