В Бухаресте в ковидной больнице произошел пожар: погибли четыре пациента
Минимум четыре человека погибли во время пожара в больнице Бухареста, где лечат пациентов с Covid-19, сообщает Euronews.
Минимум четыре человека погибли во время пожара в больнице Бухареста, где лечат пациентов с Covid-19, сообщает Euronews.
Три месяца назад в другой больнице к северу от столицы Румынии произошел пожар, в котором погибли десять человек.
Утром в пятницу пожар произошел в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, одного из крупнейших медучреждений города.
Галерея: Пожар в больнице Бухареста
"Три пациента найдены мертвыми, четвертый скончался позднее", - указало МВД Румынии, подтвердив, что эти люди лечились от Covid-19.
Из корпуса, в котором начался пожар, были эвакуированы примерно 120 пациентов.
После произошедшего в ноябре пожара была проверена пожарная безопасность в интенсивных отделениях государственных больниц. Был сделан вывод, что на тот момент только у трети из всех 670 больниц Румынии есть сертификат о полном выполнении требований пожарной безопасности.