В Бухаресте в ковидной больнице произошел пожар: погибли четыре пациента

Три месяца назад в другой больнице к северу от столицы Румынии произошел пожар, в котором погибли десять человек.

Утром в пятницу пожар произошел в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, одного из крупнейших медучреждений города.

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"Три пациента найдены мертвыми, четвертый скончался позднее", - указало МВД Румынии, подтвердив, что эти люди лечились от Covid-19.

Из корпуса, в котором начался пожар, были эвакуированы примерно 120 пациентов.