ВИДЕО ⟩ Букартс выполнил лучший силовой приём недели в КХЛ

Каждую неделю КХЛ выбирает самые яркие эпизоды в разных категориях - лучший сэйв, лучший гол, а также лучший силовой приём.

Автором самого эффектного силового приёма на прошедшей неделе был признан нападающий рижан Роберт Букартс. Эпизод произошёл в гостевом матче против московского "Динамо". Силовой приём Букартса помог остановить Вячеслава Кулёмина.