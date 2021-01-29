Пт, 29.01.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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ВИДЕО ⟩ Букартс выполнил лучший силовой приём недели в КХЛ

Роберт Букартс ФОТО: Kaspars Volonts, "Dinamo Rīga"

Хоккеист рижского "Динамо" Роберт Букартс был признан автором лучшего силового приёма в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Каждую неделю КХЛ выбирает самые яркие эпизоды в разных категориях - лучший сэйв, лучший гол, а также лучший силовой приём.

Автором самого эффектного силового приёма на прошедшей неделе был признан нападающий рижан Роберт Букартс. Эпизод произошёл в гостевом матче против московского "Динамо". Силовой приём Букартса помог остановить Вячеслава Кулёмина.

Роберт Букартс текущий сезон начал в составе череповецкой "Северстали", но затем присоединился к "Динамо". В составе рижан форвард провёл 14 матчей, заработав 10 (4+6) очков.

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