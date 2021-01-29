ВИДЕО ⟩ Букартс выполнил лучший силовой приём недели в КХЛ
Хоккеист рижского "Динамо" Роберт Букартс был признан автором лучшего силового приёма в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Хоккеист рижского "Динамо" Роберт Букартс был признан автором лучшего силового приёма в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Каждую неделю КХЛ выбирает самые яркие эпизоды в разных категориях - лучший сэйв, лучший гол, а также лучший силовой приём.
Автором самого эффектного силового приёма на прошедшей неделе был признан нападающий рижан Роберт Букартс. Эпизод произошёл в гостевом матче против московского "Динамо". Силовой приём Букартса помог остановить Вячеслава Кулёмина.
Безупречный латвийский экспресс.#KHLTop-3 хита недели: https://t.co/PeZjRMl8CZ pic.twitter.com/Dhj6vCCrhb— КХЛ (@khl) January 28, 2021
Роберт Букартс текущий сезон начал в составе череповецкой "Северстали", но затем присоединился к "Динамо". В составе рижан форвард провёл 14 матчей, заработав 10 (4+6) очков.