Минздрав попросит денег для усиления отделений интенсивной терапии по всей стране

Министерство здравоохранения на следующей неделе запросит дополнительное финансирование для усиления отделений интенсивной терапии по всей стране, сообщил на пресс-конференции после посещения отделения для пациентов с Covid-19 в 1-й Рижской больнице министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

На вопрос о том, является ли открытие отделения для больных Covid-19 в больнице сигналом, что страна готовится к третьей волне заболеваемости, министр ответил, что наблюдается растущая тенденция ввоза инфекции из-за рубежа, поэтому необходимо подготовиться к различным сценариям.

Павлютс положительно оценил открытие такого отделения в 1-й больнице, так как теперь часть пациентов с Covid-19, которых переводят из клинических университетских больниц в другие лечебные учреждения, сможет остаться в столице.

Глава Минздрава отметил, что в больницах нужно создавать дополнительные ресурсы для пациентов с коронавирусом, которым требуется длительное лечение. Поэтому министерство уже на следующей неделе предложит правительству создать резерв для отделений интенсивной терапии.