Пт, 29.01.2021
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Латвийская биатлонистка Бендика стала чемпионкой Европы в спринте

Байба Бендика ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходил в польском городе Душники-Здруй.

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами Байба Бендика преодолела за 22 минуты 0,7 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла норвежская спортсменка Каролин Эрдаль, которая стреляла без ошибок, но уступила победительнице 5,7 сек. Бронза досталась россиянке Анастасии Шевченко - она была точна на стрельбище, но уступила спортсменке из Латвии 9,7 сек.

Таким образом, 29-летняя Бендика впервые стала чемпионкой Европы. До этого лучшим результатом латвийской биатлонистки было 14-е место в сезоне-2017/18.

Что касается остальных латвийских биатлонисток, то лучше всего дистанцию преодолели Анния Кейта Сабуле и Санита Булина, которые заняли 105-е и 106-е места соответственно. Ещё одна спортсменка Сандра Булина пришла к финишу на 115-м месте.

Всего стартовали 128 биатлонисток.

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