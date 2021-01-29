Пт, 29.01.2021
Латвии было предложено более 800 000 вакцин Pfizer, но те, кто работает в нашей системе, решили принять только 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, у нас было бы намного больше вакцин сейчас. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Вакцинацию в Латвии завершили еще 738 человек

Вакцина от Covid-19 ФОТО: EPA/Scanpix

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 человек, вторую - 738, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 029 человек, обе - 5095 человек.

Вчера были вакцинированы 534 медика и 234 работника медицинских учреждений.

Как сообщалось, 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.

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