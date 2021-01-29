Вакцинацию в Латвии завершили еще 738 человек
За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 человек, вторую - 738, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).
За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 человек, вторую - 738, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).
С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 029 человек, обе - 5095 человек.
Вчера были вакцинированы 534 медика и 234 работника медицинских учреждений.
Как сообщалось, 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.