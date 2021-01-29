У родственников Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве

Сестре Кадырова Загран с 2004 года принадлежит квартира площадью 131,7 квадратных метров в московском жилом комплексе "Соколиное гнездо".

Муж Загран Кадыровой Разман Черников - министр транспорта и связи Чечни.

Однако ни в одной декларации должностного лица в период с 2012 по 2019 год он не указал, что его жене принадлежит вышеупомянутая квартира.

Еще одна квартира в комплексе "Соколиное гнездо" с 2011 года принадлежит и некой Зареме Черниговой. IStories считает, что она - несовершеннолетняя дочь Кадыровой и Чернигова.

В этом случае кварnира дочери Чернигова тоже должна быть указана в его декларации.

Вторая сестра Рамзана Кадырова Зулай Кадырова - заместитель управляющего делами главы и правительства Чечни.

Ей также принадлежит квартира в "Соколином гнезде". Площадь ее жилья - 167,7 квадратных метров. Однако в ее декларации эта квартира не указана.

Один раз - в 2018 году - эту квартиру в своей декларации указал муж Зулай Салман Закриев - он является первым советником председателя парламента Чечни.

Квартира в упомянутом комплексе принадлежит и 30-летнему сыну Зулай и Салмана Якубу. Он занимает несколько высоких общественных должностей в Чечне, однако квартира не указана ни в одном из его деклараций.

Недвижимость в "Соколином гнезде" также принадлежит двоюродному брату Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимову, возглавляющему администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения "Единой России". В его декларациях квартира не упомянута.