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Мы уже привыкли не только работать, учиться, но и заниматься спортом, а также устраивать виртуальные вечеринки с друзьями и родственниками у себя в гостиной. Но что делать с празднованием самого романтичного дня года? День Валентина уже не за горами, и обычно он наполнен романтическими сюрпризами, долгими прогулками или ужинами при свечах. К счастью, романтику, свидания и неожиданные сюрпризы можно организовать и дома, но на этот раз рекомендуем привлечь воображение, креативность, а также умного ассистента.

Собственноручно написанные картины

Лучше всего сблизиться с другим человеком можно за совместными занятиями привычной деятельностью, близкой обоим, или вместе окунуться в неизведанное, опробовав нечто новое. Совместные занятия живописью – отличный выбор для романтичного домашнего ужина в день Валентина. В Интернете можно найти бесчисленные возможности заказать холсты, акриловые краски и кисти. Необязательно быть профессионалом – даже для начинающих первое в жизни занятие живописью обеспечит веселый и романтичный вечер, который вы проведете наедине с любимым человеком, а потом вознаградите себя праздничным ужином. К тому же на память вам останутся красивые сувениры – картины, напоминающие об этом дне Валентина.

Ориентирование в собственной квартире

Ориентирование – это очень популярный вид спорта во всем мире. Его принцип очень прост и легко применяется в любых условиях – необходимо найти спрятанные в разных местах указатели или намеки, ведущие к конечной цели или в данном случае к необычному сюрпризу. Как правило, ориентирование организуют на свежем воздухе, но с тем же успехом это можно сделать дома, особенно в романтической атмосфере. Для этого занятия потребуются творческий подход и немного таинственности, чтобы спрятать «подсказки» дома. Когда наступит день Валентина, установите первый указатель на видном месте. В поисках указателей можно задействовать технологии, например, беспроводные наушники – общаясь при помощи наушников, вы сможете давать указания и делать намеки в реальном времени.

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Лучше всего подойдут беспроводные наушники с шумоподавлением, чтобы ничто не отвлекало ваше внимание при выполнении задач и поиске указателей. «Изолировать окружающие звуки и подавить даже очень сильный шум вам помогут беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro. Активная технология шумоподавления, благодаря микрофонам, направленным внутрь и наружу, улавливает любой шум и изолирует его точными встречными звуковыми сигналами. Наушники способны обеспечивать подавление шума до 40 децибел, а также определять окружение пользователя, активируя соответствующий режим шумоподавления. Поэтому поиску сюрпризов в день Валентина ничто не помешает», – рассказывает руководитель учебных курсов по продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

Сохраните свой день Валентина как прекрасное воспоминание

Если вы уже запланировали романтичный завтрак в постели, ужин при свечах и неожиданные подарки, эти моменты непременно стоит увековечить. Иногда за вдохновением для создания красивых фотографий далеко ходить не нужно – просто возьмите телефон и договоритесь со своей второй половинкой, что каждое мгновение будет запечатлено. Эти красивые моменты станут замечательными воспоминаниями о том, как вы сумели сохранить романтику в любой ситуации, наполнив любовью и этот день Валентина.

ФОТО: Пресс-фото

Празднование дня Валентина в спортивном духе

Сторонникам активного образа жизни непременно понравятся прогулки на свежем воздухе и различные упражнения для пар или даже танцы. Физические нагрузки приносят результаты и в праздники, а контролировать их можно с помощью удобного смарт-устройства. Энтузиастам технологий непременно понравятся и создадут чувство общности гармонирующие смарт-часы, например, стильные Huawei Watch Fit или классические Huawei Watch GT 2. Оба устройства оснащены чрезвычайно емким аккумулятором. Huawei Watch Fit после зарядки будет работать приблизительно 10 дней, а Huawei Watch GT 2 – до двух недель, поэтому эти часы можно использовать долгое время, не беспокоясь о зарядке во время занятий. Кроме того, Huawei Watch GT 2 поможет следить за тренировками благодаря точным системам позиционирования, а также контролировать частоту пульса, используя очень точную функцию TruSeen 3.5. И, наконец, не забудьте установить одинаковый фон на экране часов с изображением своей второй половинки!

ФОТО: Пресс-фото

Виртуальное посещение музея

Если традицией в день Валентина стало посещение музеев и выставок, то на этот раз от нее отказываться не придется. Ряд всемирно известных музеев сейчас предлагает виртуальные экскурсии, например, музей Гуггенхайма в Нью-Йорке или Британский музей в Лондоне. Отправляйтесь на бесплатные виртуальные экскурсии по музеям или художественным галереям всего мира, чтобы продолжать традицию дня Валентина и узнать что-то новое.