Пт, 29.01.2021
Латвии было предложено более 800 000 вакцин Pfizer, но те, кто работает в нашей системе, решили принять только 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, у нас было бы намного больше вакцин сейчас. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1 мин для прочтения

В Пурвциемсе пойман наркодилер: изъяты тысячи таблеток MDMA и килограмм марихуаны

Изъятые таблетки MDMA ФОТО: Valsts policija

В Риге сотрудники Госполиции участка Тейка, проверяя полученную информацию о возможном хранении и реализации наркотических веществ, в понедельник, 25 января, задержали мужчину 1998 года рождения. У него было найдено большое количество наркотических веществ - 7806 таблеток MDMA, примерно 22 грамма кокаина и более килограмма марихуаны.

Мужчина 1998 года рождения был задержан в понедельник в микрорайоне Пурвциемс, у него нашли и изъяли 500 таблеток MDMA.

В рамках уголовного процесса стражи порядка провели обыск по месту жительства мужчины - в Торнякалнсе. Там были найдены и изъяты еще 7306 таблеток MDMA, примерно 22 грамма кокаина и более килограмма марихуаны. Кроме того, по его месту жительства были найдены и изъяты 37 патронов, затвор, глушитель и незарегистрированный предмет, похожий на огнестрельное оружие, а также наличные деньги - 11 715 евро.

Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор до трех лет.

Задержанный мужчина 1998 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал и судим не был. 27 января суд применил к нему меру пресечения - арест.

Последние новости

НАВЕРХ
Back