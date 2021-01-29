В Пурвциемсе пойман наркодилер: изъяты тысячи таблеток MDMA и килограмм марихуаны

Мужчина 1998 года рождения был задержан в понедельник в микрорайоне Пурвциемс, у него нашли и изъяли 500 таблеток MDMA.

В рамках уголовного процесса стражи порядка провели обыск по месту жительства мужчины - в Торнякалнсе. Там были найдены и изъяты еще 7306 таблеток MDMA, примерно 22 грамма кокаина и более килограмма марихуаны. Кроме того, по его месту жительства были найдены и изъяты 37 патронов, затвор, глушитель и незарегистрированный предмет, похожий на огнестрельное оружие, а также наличные деньги - 11 715 евро.

Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор до трех лет.