Число госпитализированных с Covid-19 пациентов выросло до 1058

Из всех госпитализированных 949 пациентов с Covid-19 находятся в состоянии средней тяжести, что на пять больше, чем в днем ранее. В свою очередь количество пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии с понедельника выросло до 109, что на данный момент является самым высоким показателем.
Из больниц за прошедшие сутки были выписаны 93 пациента, в том числе десять перевезены.
С момента появления Covid-19 в Латвии из больниц были выписаны 6030 заболевших.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 инфицированных.
Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1164 человека.
В среду сделано 11 507 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 заразились 10 857 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 569,1 случая.