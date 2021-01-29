Число госпитализированных с Covid-19 пациентов выросло до 1058

Из всех госпитализированных 949 пациентов с Covid-19 находятся в состоянии средней тяжести, что на пять больше, чем в днем ранее. В свою очередь количество пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии с понедельника выросло до 109, что на данный момент является самым высоким показателем.