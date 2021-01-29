Пт, 29.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Число госпитализированных с Covid-19 пациентов выросло до 1058

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters

За прошедшие сутки были госпитализированы 127 пациентов с Covid-19, в том числе десять перевезены, а общее число пациентов с коронавирусом в больницах выросло до 1058 - на 11 человек больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из всех госпитализированных 949 пациентов с Covid-19 находятся в состоянии средней тяжести, что на пять больше, чем в днем ранее. В свою очередь количество пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии с понедельника выросло до 109, что на данный момент является самым высоким показателем.

Из больниц за прошедшие сутки были выписаны 93 пациента, в том числе десять перевезены.

С момента появления Covid-19 в Латвии из больниц были выписаны 6030 заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1164 человека.

В среду сделано 11 507 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 заразились 10 857 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 569,1 случая.

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