Пт, 29.01.2021
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  • Звезда TikTok Кирилл Колесников: "Секрет успеха в том, чтобы не снимать то, что снимают другие"
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Звезда TikTok Кирилл Колесников: "Секрет успеха в том, чтобы не снимать то, что снимают другие"

Кирилл Колесников ФОТО: https://www.instagram.com/thekiryalife/

Долгое время королевой TikTok-платформы в России считали Дину Саеву, но в конце 2020 года ее обогнал 23-летний паркурщик Кирилл Колесников. За короткие сроки он собрал армию из 21 миллиона подписчиков. Молодой человек дал эксклюзивное интервью порталу PeopleTalk, в котором объяснил свой успех. 

Кирилл признается, что начал снимать "по приколу". у у него не было цели стать популярным.

"Просто увидел, что друг снимает, и решил попробовать. Why not? Я загружал больше "историй" из Instagram, которые начали набирать неплохое количество просмотров буквально сразу же", - объяснил он. 

Паркуром Колесников начал заниматься восемь лет назад во дворе. Тогда он не подозревал к чему это приведет. 

"Паркур у нас [в России - прим. редактора] - не самый популярный вид спорта, по крайней мере на тот момент. И ребята из нашего сообщества делились своими видео в YouTube и Instagram - так мы хотя бы узнавали о новых элементах, трюках. Проводилось много соревнований онлайн. Уже после решил постить свое занятие в соцсетях. Каждый ведь снимает то, что ему нравится, или то, в чем он профессионал", - рассказал блогер. 

Сам он не понимает до конца - блогер или нет.  

"Я говорю, что я просто Men in Motion - парень в движении. То есть я просто спортсмен, который умеет делать трюки и параллельно снимает блог. Три в одном", - указывает Колесников. 

Кирилл признается, что у него есть много друзей, которые начинали с ним, но у них долгое время "не шло".

"Секрет успеха в том, чтобы не снимать то, что снимают другие, не бояться придумать и сделать свой контент, который, может быть, даже и не примут поначалу. Он точно добьется успеха, потому что это уникальный и креативный контент", - считает звезда TikTok.

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