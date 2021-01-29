Звезда TikTok Кирилл Колесников: "Секрет успеха в том, чтобы не снимать то, что снимают другие"

Кирилл признается, что начал снимать "по приколу". у у него не было цели стать популярным.

"Просто увидел, что друг снимает, и решил попробовать. Why not? Я загружал больше "историй" из Instagram, которые начали набирать неплохое количество просмотров буквально сразу же", - объяснил он.

Паркуром Колесников начал заниматься восемь лет назад во дворе. Тогда он не подозревал к чему это приведет.

"Паркур у нас [в России - прим. редактора] - не самый популярный вид спорта, по крайней мере на тот момент. И ребята из нашего сообщества делились своими видео в YouTube и Instagram - так мы хотя бы узнавали о новых элементах, трюках. Проводилось много соревнований онлайн. Уже после решил постить свое занятие в соцсетях. Каждый ведь снимает то, что ему нравится, или то, в чем он профессионал", - рассказал блогер.

Сам он не понимает до конца - блогер или нет.

"Я говорю, что я просто Men in Motion - парень в движении. То есть я просто спортсмен, который умеет делать трюки и параллельно снимает блог. Три в одном", - указывает Колесников.

Кирилл признается, что у него есть много друзей, которые начинали с ним, но у них долгое время "не шло".