Новый вид мошенничества: данные выманивают от имени Maxima

Это мошенническая схема с целью выманить у пользователей деньги за получение подарка. Maxima Latvija не связана с этой фиктивной лотереей и призывает ни в коем случае не подтверждать получение приза, сообщили RUS TVNET в компании.

Maxima Latvija уже соответствующим образом отреагировала и направила запрос о блокировке мошеннического контента, а также планирует обратиться в учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.

Maxima вновь напоминает, что при появлении данного и подобных ему сообщений необходимо тщательно оценивать их достоверность – идентифицировать отправителя сообщения, его содержание, интернет-адрес, на который ведет сообщение, а также оценить запрошенный объем информации, который требуется ввести на соответствующем интернет-сайте.