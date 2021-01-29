Новый вид мошенничества: данные выманивают от имени Maxima

Это мошенническая схема с целью выманить у пользователей деньги за получение подарка. Maxima Latvija не связана с этой фиктивной лотереей и призывает ни в коем случае не подтверждать получение приза, сообщили RUS TVNET в компании.
Maxima Latvija уже соответствующим образом отреагировала и направила запрос о блокировке мошеннического контента, а также планирует обратиться в учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.
Maxima вновь напоминает, что при появлении данного и подобных ему сообщений необходимо тщательно оценивать их достоверность – идентифицировать отправителя сообщения, его содержание, интернет-адрес, на который ведет сообщение, а также оценить запрошенный объем информации, который требуется ввести на соответствующем интернет-сайте.
Если вы получили от имени Maxima смс, сообщение по электронной почте или всплывающее уведомление в интернет-браузере, достоверность которого вызывает сомнения, призываем вас убедиться в точности информации на www.maxima.lv, написав компании в социальных сетях, на электронную почту info@maxima.lv или позвонив по информационному телефону 80002020.