Пт, 29.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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"Ад на земле...": Стакис рассказал о самом большом вызове для Риги в борьбе с Covid-19

Мартиньш Стакис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В борьбе с Covid-19 наибольшим вызовом для Риги являются приюты, где предоставляются услуги вытрезвления, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис на пресс-конференции после посещения нового отделения 1-й Рижской больницы, которое вскоре начнет принимать больных Covid-19.

На вопрос о крупнейших на данный момент вспышках Covid-19 в Риге мэр ответил, что они связаны с приютами, которые предоставляют услуги вытрезвления. Ввиду холодного времени года и комендантского часа число клиентов в этих приютах огромно.

Стакис подчеркнул, что это "ад на земле", и людям, которые работают в этих учреждениях, сейчас очень трудно.

В то же время мэр заявил, что в центрах социального ухода ситуация очень хорошая и результаты тестов негативны. Стакис отметил, что город хорошо справляется с предотвращением заражений в центрах социального ухода, потому что самоуправление столкнулось с этой проблемой еще в первую волну Covid-19 и сейчас подготовлено гораздо лучше.

Дума ищет новые решения в отношении общественного транспорта, чтобы подготовиться к ситуации, если в Латвии будет распространяться один из более заразных штаммов вируса, сказал мэр.

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