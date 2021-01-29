"Ад на земле...": Стакис рассказал о самом большом вызове для Риги в борьбе с Covid-19

На вопрос о крупнейших на данный момент вспышках Covid-19 в Риге мэр ответил, что они связаны с приютами, которые предоставляют услуги вытрезвления. Ввиду холодного времени года и комендантского часа число клиентов в этих приютах огромно.

Стакис подчеркнул, что это "ад на земле", и людям, которые работают в этих учреждениях, сейчас очень трудно. 4

В то же время мэр заявил, что в центрах социального ухода ситуация очень хорошая и результаты тестов негативны. Стакис отметил, что город хорошо справляется с предотвращением заражений в центрах социального ухода, потому что самоуправление столкнулось с этой проблемой еще в первую волну Covid-19 и сейчас подготовлено гораздо лучше.