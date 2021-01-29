Главу региональных штабов Алексея Навального объявили в розыск

Об уголовном деле в отношении Волкова стало известно 28 января. Согласно обвинению, он призывал подростков участвовать в несанкционированной акции протеста "Свободу Навальному!", которая прошла 23 января. В СК отметили, что выводы следствия подтверждают результаты лингвистического исследования.

После митингов 23 января Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении участников протестных акций и сторонников Алексея Навального.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.

В понедельник, 25 января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.