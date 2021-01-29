Пт, 29.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Главу региональных штабов Алексея Навального объявили в розыск

ФОТО: AP/Scanpix

Следственный комитет (СК) заочно предъявил главе региональных штабов российского политика Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении подростков в участие в несанкционированной акции протеста. Его объявили в розыск, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт СК.

Об уголовном деле в отношении Волкова стало известно 28 января. Согласно обвинению, он призывал подростков участвовать в несанкционированной акции протеста "Свободу Навальному!", которая прошла 23 января. В СК отметили, что выводы следствия подтверждают результаты лингвистического исследования.

После митингов 23 января Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении участников протестных акций и сторонников Алексея Навального.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

В понедельник, 25 января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

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