Пт, 29.01.2021
В первом квартале мы точно не получим то количество вакцин AstraZeneca, на которое надеялись Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Кариньш: нужно разработать требования, чтобы жители могли получать услуги идустрии красоты

ФОТО: pixabay.com

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил Министерству здравоохранения в сотрудничестве с представителями индустрии красоты разработать критерии для эпидемиологически безопасной деятельности отрасли в долгосрочной перспективе.

В бюро премьера агентству LETA сообщили, что Минздрав должен разработать требования, которые необходимо будет соблюдать представителям индустрии красоты при возобновлении предоставления услуг, а также предусмотреть соответствующие механизмы эффективного контроля выполнения этих требований.

"Распространение пандемии Covid-19 и проблемы доступности вакцин свидетельствуют о том, что еще достаточно продолжительное время придется жить с ограничениями.

Понимая потребности общества, мы должны искать способы организации эпидемиологически безопасной жизни в долгосрочной перспективе, обеспечивая необходимые услуги и товары для жителей и экономическую активность для предпринимателей. Говоря об услугах индустрии красоты, я поручил Минздраву в сотрудничестве с отраслью разработать критерии, как жители могли бы получать услуги эпидемиологически безопасным способом ", - подчеркнул Кариньш.

Соответствующие предложения должны быть поданы на рассмотрение правительства в течение недели.

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