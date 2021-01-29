Кариньш: нужно разработать требования, чтобы жители могли получать услуги индустрии красоты

В бюро премьера агентству LETA сообщили, что Минздрав должен разработать требования, которые необходимо будет соблюдать представителям индустрии красоты при возобновлении предоставления услуг, а также предусмотреть соответствующие механизмы эффективного контроля выполнения этих требований.

"Распространение пандемии Covid-19 и проблемы доступности вакцин свидетельствуют о том, что еще достаточно продолжительное время придется жить с ограничениями.

Понимая потребности общества, мы должны искать способы организации эпидемиологически безопасной жизни в долгосрочной перспективе, обеспечивая необходимые услуги и товары для жителей и экономическую активность для предпринимателей. Говоря об услугах индустрии красоты, я поручил Минздраву в сотрудничестве с отраслью разработать критерии, как жители могли бы получать услуги эпидемиологически безопасным способом ", - подчеркнул Кариньш.