Еврокомиссия одобрила вакцину AstraZeneca для использования в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь повторила, что ожидает своевременной доставки обещанных доз вакцины производства AstraZeneca.

"Я ожидаю, что компания доставит 400 млн доз в соответствии с договоренностью", - заявила президент Еврокомиссии в Twitter.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить вакцинами европейцев, наших соседей и партнеров по всему миру", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало Еврокомиссии одобрить использование вакцины AstraZeneca в Европейском союзе (ЕС).

Вакцину рекомендовано утвердить для лиц старше 18 лет, при этом EMA отмечает, что она подходит и для использования пожилыми людьми.

Как сообщили в EMA , пока недостаточно результатов об участниках [испытаний] старше 55 лет, однако научные эксперты EMA полагают, что вакцина может использоваться пожилыми людьми. Большее количество информации ожидается от текущих исследований, которые включают более высокую долю участников пожилого возраста.

Одобрение вакцины EMA было ожидаемо, однако под вопросом было, последует ли агентство примеру Германии, которая не рекомендовала использование вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет.

EMA сообщает, что разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина в различных клинических испытаниях показала 60-процентную эффективность.

AstraZeneca отстаивала использование вакцины во всех возрастных группах, компанию поддержала и Великобритания, которая вакциной AstraZeneca активно прививает пожилых людей.

На сегодняшний момент для использования в ЕС одобрены две вакцины против Covid-19 - вакцина американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина американского производителя Moderna.

Произведенную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцину дешевле производить, легче хранить и транспортировать, чем вакцины конкурентов.