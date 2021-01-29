Вакцину AstraZeneca утвердили для людей старше 18 лет

Вакцину рекомендовано утвердить для лиц старше 18 лет, при этом EMA отмечает, что она подходит и для использования пожилыми людьми.

Как сообщили в EMA , пока недостаточно результатов об участниках [испытаний] старше 55 лет, однако научные эксперты EMA полагают, что вакцина может использоваться пожилыми людьми. Большее количество информации ожидается от текущих исследований, которые включают более высокую долю участников пожилого возраста.

На сегодняшний момент для использования в ЕС одобрены две вакцины против Covid-19 - вакцина американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина американского производителя Moderna.

Произведенную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцину дешевле производить, легче хранить и транспортировать, чем вакцины конкурентов.