Вакцину AstraZeneca утвердили для людей старше 18 лет
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало Еврокомиссии одобрить использование вакцины AstraZeneca в Европейском союзе (ЕС).
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало Еврокомиссии одобрить использование вакцины AstraZeneca в Европейском союзе (ЕС).
Вакцину рекомендовано утвердить для лиц старше 18 лет, при этом EMA отмечает, что она подходит и для использования пожилыми людьми.
Как сообщили в EMA , пока недостаточно результатов об участниках [испытаний] старше 55 лет, однако научные эксперты EMA полагают, что вакцина может использоваться пожилыми людьми. Большее количество информации ожидается от текущих исследований, которые включают более высокую долю участников пожилого возраста.
На сегодняшний момент для использования в ЕС одобрены две вакцины против Covid-19 - вакцина американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина американского производителя Moderna.
Произведенную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцину дешевле производить, легче хранить и транспортировать, чем вакцины конкурентов.
При этом AstraZeneca предупредила, что поставки вакцины в ЕС задержатся из-за сокращения объемов производства.