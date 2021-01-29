Пт, 29.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Брата и соратников Алексея Навального отправили под домашний арест

Алексей Навальный ФОТО: EPA/Scanpix

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пятерых обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января 2021 года в Москве и других городах России. Об этом сообщает "Медуза".

Суд отправил обвиняемых под домашний арест до 23 марта. Под арестом будут находиться:

  • сотрудница ФБК Любовь Соболь
  • участница Pussy Riot Мария Алехина
  • глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева
  • брат Алексея Навального Олег Навальный
  • координатор московского штаба Навального Олег Степанов

Перед тем, как задержать сторонников Навального, полиция провела обыски у них в квартирах и в домах их родителей.

О домашнем аресте просило следствие. Как уточняет "Медиазона", это максимально строгая мера пресечения, за подобные нарушения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) заочно предъявил главе региональных штабов российского политика Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении подростков в участие в несанкционированной акции протеста.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

В понедельник, 25 января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

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