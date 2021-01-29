Брата и соратников Алексея Навального отправили под домашний арест

Суд отправил обвиняемых под домашний арест до 23 марта. Под арестом будут находиться:

сотрудница ФБК Любовь Соболь

участница Pussy Riot Мария Алехина

глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева

брат Алексея Навального Олег Навальный

координатор московского штаба Навального Олег Степанов

Перед тем, как задержать сторонников Навального, полиция провела обыски у них в квартирах и в домах их родителей.

О домашнем аресте просило следствие. Как уточняет "Медиазона", это максимально строгая мера пресечения, за подобные нарушения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) заочно предъявил главе региональных штабов российского политика Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении подростков в участие в несанкционированной акции протеста.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.