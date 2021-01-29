Первые дозы вакцины AstraZeneca в Латвию могут быть доставлены в феврале

"AstraZeneca - та вакцина, на которую был сделан упор в латвийском портфеле вакцин, поэтому это решение для нас очень существенно", - пояснил представитель Минздрава. Как сообщалось ранее, эта вакцина отличается от других относительно невысокой стоимостью, а также простотой хранения и транспортировки.

Согласно информации, предоставленной производителем Национальной службе здравоохранения, AstraZeneca первоначально обещала поставить в Латвию 423 957 доз вакцины в первом квартале этого года, но теперь, согласно утвержденному правительством новому плану вакцинации, объем доз вакцины, которые будут поставлены в первом квартале, сократился до 108 791.

Как сообщили агентству LETA в Государственном агентстве лекарств (ZVA),

в настоящее время производитель в феврале обещает поставить 72 874 дозы вакцины.

При этом первоначально во втором квартале Латвии была обещана поставка 593 539 доз вакцины, а в третьем квартале планировалось получить 254 374 дозы. Однако, согласно новому плану вакцинации, во втором квартале 2021 года Латвия планирует получить 751 122 дозы, а в третьем - 411 957 доз вакцины.

ZVA сообщает, что запланированные сроки и объемы поставок вакцины могут быть изменены и зависят от возможностей производителя.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс в социальной сети Twitter заявил, что данный EMA "зеленый свет" является долгожданной новостью.

Министр отмечает, что Латвия вместе с Еврокомиссией и другими странами-членами Европейского союза (ЕС) постарается обеспечить выполнение производителем своих обязательств и поставку предусмотренного в соглашении количества доз вакцины. "Сокращение поставок недопустимо!" - добавляет Павлютс.

По данным ZVA, вакцина AstraZeneca предусмотрена для предотвращения заболевания людей в возрасте от 18 лет. Для регистрации вакцины во всех государствах-членах ЕС еще необходимо получить одобрение Еврокомиссии.

В клинических испытаниях этой вакцины приняли участие около 24 000 человек, и вакцина показала примерно 60-процентную эффективность, что для вакцин является высоким показателем, поясняет ZVA. Для полной защиты от вируса потребуется две дозы вакцины, введенные с интервалом от 4 до 12 недель.

Возраст большинства участников клинических испытаний составлял от 18 до 55 лет. EMA отмечает, сейчас еще нет достаточного объема доступных данных, чтобы точно сказать, какую защиту эта вакцина обеспечит людям старше 55 лет. Однако, основываясь на опыте применения других вакцин и принимая во внимание тот факт, что в ходе исследований в этой возрастной группе отмечался иммунный ответ, предполагается, что и для людей старше 55 лет вакцина будет достаточно эффективна.