В России столкнулись микроавтобус и фура: погибли 10 человек
В России, в Самарской области, столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии 10 человек погибли, еще 14 были госпитализированы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
В России, в Самарской области, столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии 10 человек погибли, еще 14 были госпитализированы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Авария произошла в районе населенного пункта Заборовка. Фуру с полуприцепом занесло на дороге, и полуприцеп столкнулся с микроавтобусом.
Как сообщает "Интерфакс", в результате аварии микроавтобус оказался практически полностью разбит.
Для эвакуации пострадавших задействована санитарная авиация, заявила пресс-служба правительства Самарской области.