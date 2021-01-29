Пт, 29.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В России столкнулись микроавтобус и фура: погибли 11 человек

ФОТО: https://t.me/rt_russian/57753?single

В России, в Самарской области, столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии 11 человек погибли, еще 14 были госпитализированы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Авария произошла в районе населенного пункта Заборовка. Фуру с полуприцепом занесло на дороге, и полуприцеп столкнулся с микроавтобусом.

Как сообщает "Интерфакс", в результате аварии микроавтобус оказался практически полностью разбит.

Для эвакуации пострадавших задействована санитарная авиация, заявила пресс-служба правительства Самарской области.

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