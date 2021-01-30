"Нам не сказали, что мы должны сами платить за питание!": ученик с Covid-19 оказался на карантине в отеле

"Время изоляции, проведенное в отеле, будет частично оплачено государством, но только за проживание. А питание ?! Я позвонила в гостиницу, где мне объяснили, что за еду надо платить самому ученику или его родителям.

Нас об этом не информировали. Нам не сообщили, что в этой гостинице питание очень дорогое. Мы возмущены", - говорится в письме родителей.

Ученик и сейчас находится на карантине в гостинице Агенскалнса. Покидать номер нельзя, иначе грозит крупный штраф. Прикинувшись пациентом с Covid-19, журналист передачи Bez Tabu выяснил, сколько будет стоить 10-дневный карантин вместе с едой.

"Вы снимаете стандартный номер. Вы должны оплатить 20% на месте. Это будет семь евро за ночь. Это такая программа. Государство оплачивает 80%, а Вам надо будет дополнительно доплатить семь евро за ночь в стандартном номере", - сказала сотрудница Bellevue Park Hotel Riga.

Сотрудница также объяснила, сколько будет стоить питание в отеле: "Завтрак стоит 8 евро в день. А потом, если хотите, у нас есть меню из двух блюд - 10 евро на человека. Но вы также можете выбрать что-нибудь из меню, если хотите что-то другое".



10-дневный карантин в этом отеле обойдется в 350 евро.

Если вычесть 80% государственной поддержки, проживание будет стоить 70 евро. Однако, добавив 10 завтраков, 10 обедов и 10 ужинов, сумма снова становится внушительной - 350 евро. И родители ученика не согласны с этим.

Bez Tabu выяснила, что в некоторых отелях, а также в хостелах питание вообще не предусмотрено - только комната для проживания. Есть даже апартаменты с кухнями. В результате цены колеблются от 10 до 50 евро в сутки.

Ивета Струпкая, заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития, отмечает, что

государственная программа поддержки не предусматривает компенсацию за питание.

Исключение составляют две группы репатриантов, которым полностью оплачивается проживание в гостинице и питание.

С начала января до момента создания сюжета Государственная служба качества образования получила информацию из пяти средних профессиональных учебных заведений о заражении 12 учеников. Covid-19 также затронул шесть педагогов.

Выяснилось, что вторая волна коронавируса серьезно повлияла на служебную гостиницу Булдурской садоводческой средней школы. Bez Tabu удалось выяснить, что семь человек находятся на самоизоляции в упомянутой гостинице Агенскалнса.



"Родители учеников должны были забрать учеников из служебной гостиницы в течение 12 часов. Конечно, в жизни бывают разные ситуации. Мы сталкиваемся с тем, что родители детей 24 часа не реагируют", - сказала Иева Винцовска, директор Булдурской садоводческой средней школы.

"Изначально мы думали, что изолируем один этаж только для тех, кто является контактными лицами. Но поскольку у нас также были сотрудники [контактные лица], мы воспользовались предложением размещения людей в гостинице. И, конечно же, мы выбрали самое дешевое предложение рядом с учебным заведением. В этом случае, мы предоставили возможность нашим ученикам получить одноразовую повышенную стипендию [150 евро], чтобы они могли внести эти 20% доплаты, так как им негде отсидеть самоизоляцию", - сказала Винцовска.

Директор рассказала, что суммы стипендии хватает как на 20% за проживание, так и в среднем на питание от семи до восьми евро в день. Школа не обязана финансировать питание 16-летнего подростка, это должны делать родители, отмечает она.

