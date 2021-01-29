Большинство выявленных случаев Covid-19 зарегистрировано в четырех городах Латвии

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 304 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3452 человека.

В Даугавпилсе и Елгаве было зарегистрировано по 42 новых случая заражения, а общее количество случаев за 14 дней в этих городах составляет 834 и 416 жителей соответственно.

В Юрмале зарегистрировано 34 новых случая, а общее количество заболевших за последние две недели составляет 198 жителей.

В Гулбенском крае был выявлен 31 новый случай заражения, в Резекненском - 30, в Алуксненском - 24, в Валмиерском - 20, а в Адажском и Ругайском краях - по 18.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели было выявлено в Риге - 3452, Даугавпилсе - 834, Елгаве - 416, Лиепае - 271, Елгавском крае - 270, Резекне - 267, Гулбенском районе - 265, а в Даугавпилсском крае, Екабпилсе и Юрмала - по 198 заболевших.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1164 человека.

В среду сделано 11 507 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.