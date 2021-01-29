"Динамо" у себя дома на последних минутах уступило "Северстали"

Матч завершился со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев четвёртым подряд.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл Кирилл Адамчук, реализовав численное большинство череповчан. На последней минуте первого периода Адамчук с передачи Владислава Кодолы оформил дубль. На 33-й минуте Микс Индрашис отыграл одну шайбу, а на 54-й минуте Джей Си Липон с передачи Индрашиса сравнял счёт. Победный гол на предпоследней минуте забил Йоонас Няттинен.

В этом сезоне команды встречались четыре раза и во всех случаях сильнее оказывались хоккеисты "Северстали". Всего в КХЛ команды сыграли друг с другом 32 раза, 12 из которых сильнее оказывались рижане.

В данный момент рижское "Динамо" с 23 очками в 50 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Северстали" 56 очков в 51 матче и седьмое место на "Западе".