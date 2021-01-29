В центре Риги двое пьяных мужчин гуляли вместе с маленькой девочкой: вмешалась полиция

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выяснилось, что оба взрослых мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они не ориентируются во времени и пространстве. Один из мужчин был особо агрессивен.

Выяснилось, что один из них был отцом девочки, но, поскольку он не мог самостоятельно присматривать за ребенком, сотрудники правоохранительных органов узнали адрес матери девочки и отвезли ребенка туда, и обоих мужчин доставили в полицию.

Условия места жительства матери оказались благоприятными для ребенка, поэтому девочка осталась на попечении матери и бабушки.

Ответственные службы проинформированы о случившемся.