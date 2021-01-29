Пт, 29.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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В центре Риги двое пьяных мужчин гуляли вместе с маленькой девочкой: вмешалась полиция

ФОТО: Ekrānšāviņš

На днях полиция Риги получила звонки от нескольких встревоженных жителей по поводу двух заметно пьяных мужчин, которых сопровождает маленькая растерянная девочка, сообщает передача Degpunktā.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выяснилось, что оба взрослых мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они не ориентируются во времени и пространстве. Один из мужчин был особо агрессивен.

Выяснилось, что один из них был отцом девочки, но, поскольку он не мог самостоятельно присматривать за ребенком, сотрудники правоохранительных органов узнали адрес матери девочки и отвезли ребенка туда, и обоих мужчин доставили в полицию.

Условия места жительства матери оказались благоприятными для ребенка, поэтому девочка осталась на попечении матери и бабушки.

Ответственные службы проинформированы о случившемся.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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