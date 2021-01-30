В Латвии продолжают искать людей - может, вас или тех, кого вы знаете. Помогите!

Эрика Кирилловича Довженко 1965 г. р. и его семью ищет родственник Алексей. "Эрик жил в Риге на ул. Лачплеша".

Василия Мазура 1943 г. р. и его семью ищет брат Николай. "Василий проживал на ул. Саулцеритес".

Осипенко Ромуалда 1993 г. р., который проживает в Даугавпилсском крае, ищет сестра Маргарита.

Анатолия Сагалаева 1960 г. р. ищет родственник Дмитрий.

Игоря Орешникова 1959 г. р. ищет сестра Ирина. "Ищу брата. Последняя встреча была в 1990 году".

Ларису Алексееву 1955 г. р. ищет Татьяна. "Ищу лучшую подругу".

Валерия Маркова 1954 г. р. его ищет друг Виктор. "Последнее письмо было в 1977 году".

Наталию Ланцетову 1959 г. р., каторая живет в Юрмале, ищет подруга Светлана.

Веру Колосову 1951-52 г. р. из г. Екабпилс ищет двоюродная сестра Валентина.

Свою подругу Елену Ховрину 1965 г. р. ищет Ирина.

Присяжного Петра 1947 г. р. и его семью ищет родственник Петр.

Валентину Дряпову 1972 г. р. из г. Лиепая ищет двоюродный брат Руслан.

Людмилу Суворову ищет сестра Галина. "Связь прервалась в 1980 году".

Владимира Шевелева 1950 г. р. ищет сестра Наталья. "Ищу брата, которого никогда не видела".

Екатерину Евдокимову 1989 г. р., живущую в Риге, ищет сводная сестра по отцу Наталья.

Своего биологического отца Айгара Фридланда 1966 г. р. ищет сын Валерий. "Ищу отца и других родственников".

Лилию Петрову 1960 г. р. ищет двоюродный брат Виктор. "Последняя встреча была в 1977 году".

Эрика Штрауса ищет родственник Гарий.

Инну Гелде 1961 г. р. ищет родственница Скайдра.

Александра Баринькина 1950 г. р. ищет Сергей. "Уехал в Ригу и пропал".

Валдиса Шенбергса 1942-43 г. р. и его семью ищет родственник Евгений. "Валдис проживал в г. Вентспилс".

Александра Паламарчука 1990 г. р. ищет сводная сестра Кристина.

Марию Брацкую 1938 г. р. и ее семью ищет сестра Татьяна. "Мария может проживать в г. Резекне".

Ирину Галустян 1969 г. р., которая проживает на ул. Маскавас, ищет сестра Ира.

Леонида Форманицкого 1967 г. р. из Огрского края ищет друг Арнис.

Валентину Горлач 1949 г. р. и ее семью, а также Анну Колиниченко 1939 г. р. и ее семью ищет друг семьи Василий.

Алексея Ивченко 1980 г. р. из Даугавпилса ищет родственница Людмила.

Александра Смирнова 1993 г. р из Даугавпилса ищут брат Олег и сестры Алена и Арина.

Веру Медвецкую 1955 г. р. ищет родственница Вера.

Чеслава Жалейко 1940 г. р. и его семью ищет родственник Владимир.

Оксану Фрице 1965 г. р. ищет брат Тахир. "Ищу сестру, которую никогда не видел".

Олега Гайдамака 1959 г. р. и Анжелу Гайдамак из г. Огре ищет Юлиан. "Ищу отца и тетю".

Владимира (Михайловича) Жвирблиса 1958 г. р. из г. Тукумс ищет дочь Валерия.

Петра Чеканышкина 1951 г. р. ищет Татьяна. "Последняя встреча была в 1987 году".

Наталью Наумову 1966 г. р. из г. Даугавпилс ищет сестра Елена.

Путринь Татьяну Николаевну 1962 г. р. ищет Александр.

Марину Цветкову из г. Бауска ищет Валентина.

Олега Ширяева 1960-61 г. р. из Даугавпилса ищет брат Игорь.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.