Под Кокнесе пьяный мужчина расстрелял машину соседа

Янис, придя в себя после опьянения в три промилле, провел воскресенье в вытрезвителе в Екабпилсе. Туда его из Перслеяс Кокнесского края доставили полицейские. 45-летний мужчина пьяный сделал выстрелы по соседской Volvo, за что и был задержан.

Янис пояснил, что стрельбу начал из-за неправильно припаркованной машины. Соседа Айниса он многократно просил не держать свой автомобиль во дворе, но тот не слушал. Мужчина утверждал, что у него с соседом было и физическое столкновение.

В свою очередь Айнис на вопрос о событиях субботы машет рукой. Он говорит, что Янис историю выдумал, что получить деньги. Более того, автомобиль Volvo он собирался переставить вечером того же днем. Мужчина описывает Яниса как ужасного соседа. Он многократно мешал его покою и покою его жены, поэтому уживаться спокойно более не было возможным.

Стрелок не гордится своими действиями в конце недели и признает, что к столь неадекватным действиям его привело употребление алкоголя. Теперь подозреваемому нужно считаться с тяжелыми последствиями - против него начаты два уголовных процесса.

По информации полиции, Янис может попасть и за решетку, так как ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет или до трех лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.

Пока Янис ожидает указаний и решений учреждений власти, он алкоголь старается не употреблять. Оба мужчины живут в одном здании, каждый на своей стороне, и сейчас не общаются, надеясь избежать конфликтов.