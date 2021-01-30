За сутки выявлено 785 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:
- один человек в возрасте 50-55 лет,
- два человека в возрасте 60-70 лет,
- четыре человека в возрасте 70-80 лет,
- четыре человека в возрасте 80-90 лет,
- три человека в возрасте 90-95 лет.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 65 708 человек, скончались 1178 человек.
В среду сделано 9960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.
В пятницу госпитализировано 114 пациентов с Covid-19, в том числе двое переведены в другие медучреждения, а общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1032, что на 26 пациентов меньше, чем днем ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).
918 больничных пациентов с Covid-19 находятся в среднетяжелом состоянии, 114 - в тяжелом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
Вчера из больниц было выписано 115 пациентов.