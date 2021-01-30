За сутки выявлено 785 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

В пятницу госпитализировано 114 пациентов с Covid-19, в том числе двое переведены в другие медучреждения, а общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1032, что на 26 пациентов меньше, чем днем ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).