Сб, 30.01.2021
В первом квартале мы точно не получим то количество вакцин AstraZeneca, на которое надеялись Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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За сутки выявлено 785 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек
Госпитализированы 114 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Alonafoto/shutterstock.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 785 новых случаев Covid-19, скончались 14 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:

  • один человек в возрасте 50-55 лет,
  • два человека в возрасте 60-70 лет,
  • четыре человека в возрасте 70-80 лет,
  • четыре человека в возрасте 80-90 лет,
  • три человека в возрасте 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 65 708 человек, скончались 1178 человек.

В среду сделано 9960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

В пятницу госпитализировано 114 пациентов с Covid-19, в том числе двое переведены в другие медучреждения, а общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1032, что на 26 пациентов меньше, чем днем ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

918 больничных пациентов с Covid-19 находятся в среднетяжелом состоянии, 114 - в тяжелом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Вчера из больниц было выписано 115 пациентов.

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