Из-за снега условия движения осложнены на всей территории Латвии

Заснеженные участки чистятся, скользкие - посыпаются противоскользящими материалами. Для того, чтобы условия движения были удовлетворительными, в работах по содержанию дорог задействовано 212 единиц зимней техники LVC.

Осложнены условия движения на главных государственных дорогах страны на всем протяжении Таллиннского шоссе, Сигулдского шоссе, Валмиерского шоссе, Рижской окружной дороги, Даугавпилсского шоссе, Елгавского шоссе, Лиепайского шоссе, Вентспилсского шоссе, дороги Лиепая-Руцава, дороги Екабпилс-Терехово, на всем протяжении Резекненского шоссе, Даугавпилсской окружной дороги, Резекненской окружной дороги и от Рижской окружной дороги до Кокнесе.

Также осложнено движение по всем региональным и местным дорогам.