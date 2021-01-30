Сб, 30.01.2021
Брат уже ложился спать. Я сижу на стуле, чувствую - тряхнуло, а у нас деревянный дом. И тряхнуло не по-детски. И брату говорю: "Лёня, это точно был не салют! Одевайся". Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
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  • Настя Ивлеева показала новую порцию архивных снимков. На них она еще подросток!
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Фото ⟩ Настя Ивлеева показала новую порцию архивных снимков. На них она еще подросток!

Настя Ивлеева ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала на своей Instagram-странице новый альбом с архивными фотографиями. 

На них Настя выглядит еще совсем юной.

"Сижу, жру лосося значится после тренировки и тут подружаня детства присылает мне пачку фоток! И мой орище был таким громким и ошеломляющими, что я решила немедленно поделиться с вами!" - написала Ивлеева. 

Блогер рассказала, что это были ее подростковые годы. Тогда она с подругой устроилась на свою первую работу. Ей надо было фасовать огурцы и помидоры. Они были несовершеннолетними и их обманули. Девушкам выплатили только половину от заработанной суммы, но подростки были рады и этим деньгам. Они сразу отправились покупать новые джинсы. 

Как вам такая Настя Ивлеева?

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