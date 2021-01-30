Фото ⟩ Настя Ивлеева показала новую порцию архивных снимков. На них она еще подросток!

"Сижу, жру лосося значится после тренировки и тут подружаня детства присылает мне пачку фоток! И мой орище был таким громким и ошеломляющими, что я решила немедленно поделиться с вами!" - написала Ивлеева.

Блогер рассказала, что это были ее подростковые годы. Тогда она с подругой устроилась на свою первую работу. Ей надо было фасовать огурцы и помидоры. Они были несовершеннолетними и их обманули. Девушкам выплатили только половину от заработанной суммы, но подростки были рады и этим деньгам. Они сразу отправились покупать новые джинсы.