Установлен новый рекорд для уличных автомобилей - 455 километров в час

В конце 2020 года мир потрясла новость, что новый уличный автомобиль американского предприятия SSC North America jeb Shelby Super Cars под названием Tuatara на закрытом шоссе смог разогнаться чуть быстрее 532 километров в час.
Вскоре после этого достижения шведский Koenigsegg начал его оспаривать, да и у самих SSC North America появились подозрения, что и измерениями все-таки что-то могло быть не в порядке. И на запись в книге рекордов Shelby надеяться не могли, так как фиксирование скорости не проводилось верифицированными устройствами под надзором независимых экспертов и во время двух заездов в противоположных направлениях.
Это Shelby Super Cars сейчас исправили и установили новый мировой рекорд скорости для уличных автомобилей, который был зафиксирован на аппаратуру Racelogic (VBox), Life Racing, Garmin и IMRA.
Ранее рекорд скорости принадлежал Koenigsegg Agera RS, которая на закрытом шоссе максимально развивала 458 км/час, а по сумме двух заездов установила среднюю скорость 447 км/час. Смельчак Лерри Каплин за рулем Tuatara достигнутый шведами рекорд побил 17 января, в первом из двух заездов он достиг 450 км/час, а во втором - 460 км/час. Это означает, что новый мировой рекорд для уличных автомобилей составляет 455 км/час.
Что важно: рекорд Koenigsegg был установлен на абсолютно прямом шоссе длиной примерно 11 километров в штате Невада, а в распоряжении Каплина была 3,7-километровая взлетная полоса в космическом центре Джонни Бома во Флориде. Единственное, нет официальной информации о том, следил ли с края взлетной полосы за событиями представитель книги рекордов Гиннесса, чтобы зарегистрировать достижение полностью официально.
Нужно добавить, что еще одним претендентом на звание самой быстрой машины в мире является Bugatti Chiron Sport. Этот автомобиль на полигоне Эра-Лессин в Германии сумел достичь 490,484 км/час, но только в одном направлении, поэтому на запись в рекорды он не квалифицировался.
SSC Tuatara гонит вперед 5,9-литровый турбо двигатель V8 с 1774 лошадиных сил (1,42 лс/кг), если используется биобензин E85. С самым простым бензином мощность мотора составляет 1369 лошадиных сил.