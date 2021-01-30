Установлен новый рекорд для уличных автомобилей - 455 километров в час

Вскоре после этого достижения шведский Koenigsegg начал его оспаривать, да и у самих SSC North America появились подозрения, что и измерениями все-таки что-то могло быть не в порядке. И на запись в книге рекордов Shelby надеяться не могли, так как фиксирование скорости не проводилось верифицированными устройствами под надзором независимых экспертов и во время двух заездов в противоположных направлениях.

Это Shelby Super Cars сейчас исправили и установили новый мировой рекорд скорости для уличных автомобилей, который был зафиксирован на аппаратуру Racelogic (VBox), Life Racing, Garmin и IMRA.

Ранее рекорд скорости принадлежал Koenigsegg Agera RS, которая на закрытом шоссе максимально развивала 458 км/час, а по сумме двух заездов установила среднюю скорость 447 км/час. Смельчак Лерри Каплин за рулем Tuatara достигнутый шведами рекорд побил 17 января, в первом из двух заездов он достиг 450 км/час, а во втором - 460 км/час. Это означает, что новый мировой рекорд для уличных автомобилей составляет 455 км/час.

ФОТО: SSC North America

Что важно: рекорд Koenigsegg был установлен на абсолютно прямом шоссе длиной примерно 11 километров в штате Невада, а в распоряжении Каплина была 3,7-километровая взлетная полоса в космическом центре Джонни Бома во Флориде. Единственное, нет официальной информации о том, следил ли с края взлетной полосы за событиями представитель книги рекордов Гиннесса, чтобы зарегистрировать достижение полностью официально.

Нужно добавить, что еще одним претендентом на звание самой быстрой машины в мире является Bugatti Chiron Sport. Этот автомобиль на полигоне Эра-Лессин в Германии сумел достичь 490,484 км/час, но только в одном направлении, поэтому на запись в рекорды он не квалифицировался.

ФОТО: SSC North America

SSC Tuatara гонит вперед 5,9-литровый турбо двигатель V8 с 1774 лошадиных сил (1,42 лс/кг), если используется биобензин E85. С самым простым бензином мощность мотора составляет 1369 лошадиных сил.