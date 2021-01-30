Умер один из основателей группы The Animals
В возрасте 77 лет скончался один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн (Hilton Valentine). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт звукозаписывающей компании ABKCO Records.
В возрасте 77 лет скончался один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн (Hilton Valentine). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт звукозаписывающей компании ABKCO Records.
О смерти музыканта рассказала его супруга Жермен Валентайн.
"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", - написано на сайте.
Причина смерти музыканта не называется.
Валентайн был гитаристом-новатором. Он оказал влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.
Хилтон Валентайн родился в 1943 году в Англии. В 1963 году он вошел в состав музыкальной группы The Animals. С его участием было выпущено три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). В 1966 году Валентайн покинул группу.
В 1994 году его имя, наряду с именами других участников оригинального состава группы, было внесено в список членов Зала славы рок-н-ролла.
Видео: The Animals - House of the Rising Sun
Опубликовано Hilton Valentine Суббота, 21 декабря 2019 г.