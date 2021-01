Умер один из основателей группы The Animals

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", - написано на сайте.

Хилтон Валентайн родился в 1943 году в Англии. В 1963 году он вошел в состав музыкальной группы The Animals. С его участием было выпущено три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). В 1966 году Валентайн покинул группу.

Видео: The Animals - House of the Rising Sun