Умер один из основателей группы The Animals

О смерти музыканта рассказала его супруга Жермен Валентайн.

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", - написано на сайте.

Причина смерти музыканта не называется.

Валентайн был гитаристом-новатором. Он оказал влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.

Хилтон Валентайн родился в 1943 году в Англии. В 1963 году он вошел в состав музыкальной группы The Animals. С его участием было выпущено три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). В 1966 году Валентайн покинул группу.

В 1994 году его имя, наряду с именами других участников оригинального состава группы, было внесено в список членов Зала славы рок-н-ролла.