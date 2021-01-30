Видео ⟩ Пингвин запутался и потерял свою компанию, но друзей в беде не бросают
Если когда-нибудь вы теряли в толпе компанию своих друзей, то вы определенно сможете понять запутавшегося пингвина с этого видео.
Если когда-нибудь вы теряли в толпе компанию своих друзей, то вы определенно сможете понять запутавшегося пингвина с этого видео.
После встречи двух групп пингвинов один из них основательно запутался и прошлепал за чужой группой пингвинов. К счастью, товарищ из первой группы понял ошибку своего друга и вернулся за ним, чтобы забрать "блудную овечку" и вернуть ее в семью.
Видео было опубликовано 9 января на YouTube-канале The Southern Barlows, на котором публикуются видео из жизни Фолклендских островов. Там ежегодно с октября по апрель собираются примерно 320 тысяч пар хохлатых пингвинов, сообщает издание Live Science.
Видео: Пингвин запутался и потерял своих друзей
На коротком видео видно, что одна группа пингвинов энергично спускается с горы, возможно, чтобы отправиться на рыбалку, тогда как другая группа столь же энергично забирается наверх. Когда группы встретились, птицы перемешались, что и стало основой милого инцидента.
Впрочем, хоть на видео и кажется, что заблудившийся пингвин какое-то время не может отличить, где правильная группа, известно, что эти птицы могут опознать своего партнера по спариванию и потомство в толпе из тысяч пингвинов.
Самцы и самки хохлатых пингвинов вместе остаются на несколько лет, встречая своего возлюбленного в одном и том же месте каждую весну, так как зиму они проводят по отдельности. Когда пингвины в месяцы спаривания проводят в больших колониях, они создают меньшие по размеру группы пингвинов, так как рыбалка в водах океана безопаснее в небольшой компании. Впрочем, между пингвинами в этих группах никакой особой связи нет. Им просто было по пути.
Кроме того, несмотря на то, что второй пингвин альтруистично пытается помочь своему товарищу, скорее всего, это не так. Более вероятно, что второй пингвин заблудился так же, как и первый.