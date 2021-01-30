Видео ⟩ Пингвин запутался и потерял свою компанию, но друзей в беде не бросают

После встречи двух групп пингвинов один из них основательно запутался и прошлепал за чужой группой пингвинов. К счастью, товарищ из первой группы понял ошибку своего друга и вернулся за ним, чтобы забрать "блудную овечку" и вернуть ее в семью.

Видео было опубликовано 9 января на YouTube-канале The Southern Barlows, на котором публикуются видео из жизни Фолклендских островов. Там ежегодно с октября по апрель собираются примерно 320 тысяч пар хохлатых пингвинов, сообщает издание Live Science.

Видео: Пингвин запутался и потерял своих друзей

На коротком видео видно, что одна группа пингвинов энергично спускается с горы, возможно, чтобы отправиться на рыбалку, тогда как другая группа столь же энергично забирается наверх. Когда группы встретились, птицы перемешались, что и стало основой милого инцидента.

Впрочем, хоть на видео и кажется, что заблудившийся пингвин какое-то время не может отличить, где правильная группа, известно, что эти птицы могут опознать своего партнера по спариванию и потомство в толпе из тысяч пингвинов. 1

Самцы и самки хохлатых пингвинов вместе остаются на несколько лет, встречая своего возлюбленного в одном и том же месте каждую весну, так как зиму они проводят по отдельности. Когда пингвины в месяцы спаривания проводят в больших колониях, они создают меньшие по размеру группы пингвинов, так как рыбалка в водах океана безопаснее в небольшой компании. Впрочем, между пингвинами в этих группах никакой особой связи нет. Им просто было по пути.