В Литве за сутки Covid-19 заразились еще 718 человек, в Эстонии - 405
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 констатировано у 718 человек, 21 человек умер. В Эстонии - 405 новых случаев коронавируса и две смерти.
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 констатировано у 718 человек, 21 человек умер. В Эстонии - 405 новых случаев коронавируса и две смерти.
Литва
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 констатировано у 718 человек, 21 человек умер, сообщил Департамент статистики.
Всего с начала пандемии заражение новым коронавирусом подтверждено у 181 734 человек, а выздоровели 129 043 человека.
Covid-19 унес в Литве 2787 жизней.
Привиты от Covid-19 в Литве 71 112 человек, в том числе 20 682 из них получили вторую прививку.
Эстония
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 4558 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 405, или 8,9% от общего количества тестов.
От вызванных Covid-19 осложнений за сутки скончались два человека.
В больницы за сутки попал 41 человек. По состоянию на утро 30 января в больницах находится 404 пациента с Covid-19, днем ранее было 409 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 42 пациента, на искусственной вентиляции легких - 23.
От коронавируса в Эстонии вакцинированы 37 230 человек, обе дозы получили 9597 человек.