В Литве за сутки Covid-19 заразились еще 718 человек, в Эстонии - 405

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 констатировано у 718 человек, 21 человек умер, сообщил Департамент статистики.

Всего с начала пандемии заражение новым коронавирусом подтверждено у 181 734 человек, а выздоровели 129 043 человека.

Covid-19 унес в Литве 2787 жизней.

По данным департамента статистики, кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей в Литве составляет 448,8 человек.

Привиты от Covid-19 в Литве 71 112 человек, в том числе 20 682 из них получили вторую прививку.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 4558 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 405, или 8,9% от общего количества тестов.

От вызванных Covid-19 осложнений за сутки скончались два человека.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 531,5 случая на 100 000 человек.

В больницы за сутки попал 41 человек. По состоянию на утро 30 января в больницах находится 404 пациента с Covid-19, днем ранее было 409 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 42 пациента, на искусственной вентиляции легких - 23.