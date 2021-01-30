20 миллионов лет назад в глубинах Евразийского моря жили колонии больших червей
Окаменелости, найденные исследователями на Тайване, свидетельствуют, что примерно 20 миллионов лет назад на дней Евразийского моря правили хищные черви.
Окаменелости, найденные исследователями на Тайване, свидетельствуют, что примерно 20 миллионов лет назад на дней Евразийского моря правили хищные черви.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Scientific Reports, описаны окаменевшие пещеры червей, свидетельствующие о существовании этих доисторических животных.
Эти хищные черви, названные также щетинковыми червями, жили еще более 500 миллионов лет назад. В связи с тем, что их тело состояло из мягких тканей, о существовании червей ученые узнали из оставленных отпечатков и нор, в которых черви когда-то находились.
После того, как на Тайване было найдено несколько десятков нор в форме буквы L, ученые сравнили их с норами, которые создает современный щетинковый червь - пурпурный австралийский червь (eunice aphroditois). Он прячется в своей норе и неожиданно нападает на жертву, которая к ней приближается.
В новом исследовании написано, что пурпурный австралийский червь похож на древнего щетинкового червя, колонии которого обитали на морском дне минимум 20 миллионов лет назад.
Несмотря на то, что эти норы были найдены в каменном ограждении на Тайване, на самом деле они образовались недалеко от места соприкосновения Филиппинской и Евразийской тектонических плит.