20 миллионов лет назад в глубинах Евразийского моря жили колонии больших червей

В исследовании, опубликованном в научном журнале Scientific Reports, описаны окаменевшие пещеры червей, свидетельствующие о существовании этих доисторических животных.

Эти хищные черви, названные также щетинковыми червями, жили еще более 500 миллионов лет назад. В связи с тем, что их тело состояло из мягких тканей, о существовании червей ученые узнали из оставленных отпечатков и нор, в которых черви когда-то находились.

ФОТО: Yu-Yen Pan/Scientific Reports

После того, как на Тайване было найдено несколько десятков нор в форме буквы L, ученые сравнили их с норами, которые создает современный щетинковый червь - пурпурный австралийский червь (eunice aphroditois). Он прячется в своей норе и неожиданно нападает на жертву, которая к ней приближается.

В новом исследовании написано, что пурпурный австралийский червь похож на древнего щетинкового червя, колонии которого обитали на морском дне минимум 20 миллионов лет назад.