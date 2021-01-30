Видео ⟩ Две легенды: Как Павел Буре чуть не убил Сергея Жолтока

Например, портал вспоминает о штрафе в размере 500 долларов, которым Буре был наказан за силовой приём по отношению к тафгаю Шейну Чурле. В плей-офф сезона 1993/94 канадец так сильно трепал нервы россиянину, что тот не выдержал и ударил его локтем в голову. К удивлению Чурлы, Буре ожидала не длительная дисквалификация, а лишь копеечный для игрока такого ранга денежный штраф.

"Если бы мы поменялись местами, меня бы дисквалифицировали минимум на 15 игр. А болельщики стали бы меня называть главным бандитом в истории хоккея", - заявил канадский тафгай, узнав о наказании для Буре.

Ещё один запомнившийся эпизод произошёл под занавес 1992 года: в матче против "Сан-Хосе" Буре не только набрал три очка, но и принял участие в массовом побоище - он сцепился с канадцем Дином Эвасоном, причём Павел настолько вошёл в раж, что хоккеисты "Акул" буквально не могли оторвать его от Эвасона.

"Я из той школы, в которой считают, что иногда ты должен постоять за себя. Ты не можешь всё время смотреть на других. Очевидно, что мы не хотим, чтобы Павел находился в штрафном боксе. Но иногда ты должен сказать: "Эй, мне прилично достаётся, и сейчас я собираюсь кое-что вернуть", - приводит Sport24 послематчевые слова главного тренера "Ванкувера" Пэта Куинна.

Однако один очень неприятный эпизод в карьере Павла Буре в НХЛ произошёл случайно, без вины россиянина - в 1993 году во время игры "Ванкувера" с "Бостоном". В одном из эпизодов матча хоккеисты "Ванкувера" толкнули в спину латышского хоккеиста Сергея Жолтока, тот повалился вперёд, прямо на Буре, который находился перед ним. Российский нападающий также потерял равновесие и начал падать, в полёте ударив латыша коньком в лицо.

Если бы лезвие попало немного ниже, всё могло бы завершиться трагедий, однако конёк лишь зацепил лоб Жолтока. 3

Впрочем, судьба сложилась так, что жизнь Жолтока оборвалась именно во время хоккейного матча. В 2004 году во время локдауна в НХЛ Жолток выступал за "Ригу-2000". За пять минут до окончания матча он пожаловался тренеру на боли в сердце и слабость, после чего пошёл в раздевалку, но не дошёл до неё - Сергей упал и потерял сознание.

Первую помощь легендарному хоккеисту стал оказывать массажист команды, выполнявший обязанности врача. Быстро прибыли медики неотложной помощи, на арену вызвали кардиореанимационный автомобиль, но все усилия были тщетны: спустя 55 минут врачи констатировали смерть хоккеиста.