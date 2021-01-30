Опрос: 42% жителей Латвии чувствуют сильную усталость от Covid-19

Затяжной кризис из-за Covid-19 и введенные государством ограничения значительно увеличивают нагрузку на психическое здоровье населения, а также усугубляют усталость от Covid-19, которая включает в себя физическое и умственное истощение из-за длительного риска заболеть, ограничений, серьезных изменений в повседневной жизни, стресса, недостатка личного общения и избытка информации.

29% респондентов испытывают умеренную усталость от Covid-19 - от пяти до семи баллов, а 28% - слабую.

Крайнюю усталость испытывают 48% женщин и 37% мужчин. Среди латышей 42% респондентов чувствуют себя очень уставшими, тогда как среди русскоязычных этот показатель составляет 48%.

В опросе также просили людей по десятибалльной шкале оценить, насколько они соблюдают связанные с пандемией ограничения. 33% заявили, что они полностью соблюдают ограничения, а 51% оценили соответствие своего поведения ограничениям на восемь и девять баллов.

9% поставили себе оценку от шести до семи баллов, а еще 7% оценили соблюдение ограничений на пять и ниже.

Ограничения более ответственно соблюдают женщины и люди старше 55 лет.

"Сегодня в социальных сетях много эмоционально вредной информации, которая способствует чрезмерному беспокойству, страху, агрессии и вспышкам гнева", -

так прокомментировал результаты опроса психотерапевт Андрис Веселовскис, рекомендуя сократить потребление информации, особенно эмоционально чувствительным людям.