Сб, 30.01.2021
Рассказал, что хочу свое желание это - спасти кого-то хоть раз - реализовать. И эта мечта помочь сбылась... Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
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Зараженные Covid-19 ездили на поезде из Елгавы в Ригу и на автобусе из Виляки в Ригу

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), проводя эпидемиологическое расследование, выяснили, что пассажир с подтвержденным Covid-19 25 и 26 января ехал в поезде Елгава - Рига и Рига - Елгава, сообщает агентство LETA.

Пассажир ехал на поезде Елгава - Рига, вышедшем из Елгавы в 5:16, и по маршруту Рига - Елгава, вышедшему из Риги в 14:33.

Всем пассажирам, которые ехали в упомянутые даты по этим маршрутам и сидели в третьем вагоне, рекомендуется следить за состоянием своего здоровья. В случае, если появились симптомы заболевания дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома и связаться с семейным врачом.

Кроме того, зараженный Covid-19 пассажир 27 января ехал на автобусе Виляка - Балви - Гулбене - Риги, выехавшем из Балви в 16:50, до Рижского автовокзала

Пассажир ехал на автобусе Nordeka рейсом номер 7911.

Пассажирам этого рейса также рекомендуется следить за состоянием своего здоровья и в случае необходимости связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что был в контакте с зараженным Covid-19, поможет приложение "Apturi Covid". Благодаря ему можно будет своевременно изолироваться, чтобы не ставить под угрозу семью, коллег, друзей и других жителей.

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