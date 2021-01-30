Зараженные Covid-19 ездили на поезде из Елгавы в Ригу и на автобусе из Виляки в Ригу

Пассажир ехал на поезде Елгава - Рига, вышедшем из Елгавы в 5:16, и по маршруту Рига - Елгава, вышедшему из Риги в 14:33.
Всем пассажирам, которые ехали в упомянутые даты по этим маршрутам и сидели в третьем вагоне, рекомендуется следить за состоянием своего здоровья. В случае, если появились симптомы заболевания дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома и связаться с семейным врачом.
Кроме того, зараженный Covid-19 пассажир 27 января ехал на автобусе Виляка - Балви - Гулбене - Риги, выехавшем из Балви в 16:50, до Рижского автовокзала
Пассажир ехал на автобусе Nordeka рейсом номер 7911.
Пассажирам этого рейса также рекомендуется следить за состоянием своего здоровья и в случае необходимости связаться с семейным врачом.
SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что был в контакте с зараженным Covid-19, поможет приложение "Apturi Covid". Благодаря ему можно будет своевременно изолироваться, чтобы не ставить под угрозу семью, коллег, друзей и других жителей.