Микелис Редлихс продолжит карьеру в Латвии. Но не в рижском "Динамо"
Исключённый в ноябре из состава рижского "Динамо" нападающий Микелис Редлихс продолжит карьеру в чемпионате Латвии, сообщает Латвийская хоккейная федерация (LHF).
Исключённый в ноябре из состава рижского "Динамо" нападающий Микелис Редлихс продолжит карьеру в чемпионате Латвии, сообщает Латвийская хоккейная федерация (LHF).
36-летний форвард присоединился к команде хоккейной лиги Optibet Olimp/Venta 2002, где один матч уже провёл экс-нападающий "Динамо" Гинтс Мейя. "Динамо" расторгло контракты с обоими хоккеистами в начале ноября прошлого года.
Latvijas čempionāta līdervienība pastiprina sastāvu, piesakot Miķeli Rēdlihu.Posted by Latvijas Hokeja federācija on Friday, January 29, 2021
В этом сезоне Редлихс провёл в КХЛ восемь матчей, голов не забил, отдал две результативные передачи, выполнил шесть силовых приемов, блокировал один бросок противника и заработал коэффициент полезности -1. В среднем он проводил на площадке неполные четыре минуты за матч.
Редлихс выступал за рижское "Динамо" с первого сезона КХЛ, однако два сезона отыграл и за ярославский "Локомотив".
Мейя первую игру в составе Olimp/Venta 2002 провёл 28 января, когда команда со счетом 10:1 разгромила Prizma/IHS. Мейя забросил девятую шайбу в этом матче.