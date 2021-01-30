Микелис Редлихс продолжит карьеру в Латвии. Но не в рижском "Динамо"

36-летний форвард присоединился к команде хоккейной лиги Optibet Olimp/Venta 2002, где один матч уже провёл экс-нападающий "Динамо" Гинтс Мейя. "Динамо" расторгло контракты с обоими хоккеистами в начале ноября прошлого года.

Latvijas čempionāta līdervienība pastiprina sastāvu, piesakot Miķeli Rēdlihu. Posted by Latvijas Hokeja federācija on Friday, January 29, 2021

В этом сезоне Редлихс провёл в КХЛ восемь матчей, голов не забил, отдал две результативные передачи, выполнил шесть силовых приемов, блокировал один бросок противника и заработал коэффициент полезности -1. В среднем он проводил на площадке неполные четыре минуты за матч.

Редлихс выступал за рижское "Динамо" с первого сезона КХЛ, однако два сезона отыграл и за ярославский "Локомотив".