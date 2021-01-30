Соратник Навального Леонид Волков - Би-би-си: "Россияне больше не хотят прислушиваться к сигналам Путина"

Би-би-си: Это интересно - то есть ваша политическая стратегия нацелена на ближайшие парламентские выборы в сентябре. При этом вы, конечно, знаете, что у российских властей есть методы запретить политические партии, которые им не нравятся. И, скорее всего, это произойдет и с партией, которую вы создали с Навальным. Так в чем ваша стратегия? Вы будете пытаться найти независимых кандидатов, чтобы заставить людей проголосовать за лучшего антипутинского кандидата?
Л.В.: Да, совершенно верно. Этим мы и занимаемся. Мы собираемся выявить кандидатов, у которых будет наибольший шанс обойти кандидатов Путина в их округах, даже если наших кандидатов снова не зарегистрируют в качестве кандидатов. Это позволит нам создать максимальную политическую встряску, по меньшей мере, для парламента, чтобы он не был однопартийным, а более многообразным. И это уже станет огромным шагом вперед для России и для гражданского общества.
О блокировке в интернете
Би-би-си: В наших предыдущих интервью вы жаловались мне, что из-за государственного контроля над большинством СМИ, особенно над телевидением и другим вещанием, оппозиции в России приходится очень нелегко.
Я помню, что вы специалист в области компьютеров и в какой-то степени компьютерный гуру. Мне интересно, как вы считаете, разрешит ли вам российская власть и дальше пользоваться соцсетями, особенно такими платформами, как YouTube, TikTok и прочие, чтобы доносить свой месседж россиянам, особенно молодежи?
Пока вы, можно сказать, преуспели в этом. Но всем известно, что Россия довольно искушена в вопросах контроля за интернетом и даже соцсетями. Так что, возможно, вы окажетесь в ситуации, когда у вас не останется пространства для действий, даже в интернете?
Л.В.: Нам не нужно их разрешение. Да, мы достаточно хорошо разбираемся в технических вещах. Мы знаем, как обойти большинство угроз, которые они могут использовать против нас. И мы знаем, как обучать людей пользоваться такими вещами, как VPN и другими инструментами, чтобы получать доступ к заблокированным сайтам.
Это всегда состязание. Но, по крайней мере, это то, в чем мы можем с ними состязаться. Например, сайт с "умным голосованием", на котором мы советуем, за кого отдавать голос в разных округах, технически говоря, заблокирован российскими властями. Он в черном списке. По закону, его нельзя просматривать в России. Но несмотря на это, он работает, и на него можно зайти.
О западных санкциях
Би-би-си: Сегодня некоторые государственные СМИ в России называют Навального марионеткой Запада. Джо Байден теперь в Белом доме, и он говорит, что он сильно поменяет политику в отношении Путина. Она станет жестче. Он уже поднимал вопрос об Алексее Навальном и его отравлении в своем первом разговоре с Путиным. Вы призываете администрацию Байдена и Запад быть гораздо более жесткими в том, что касается санкций?