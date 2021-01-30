Соратник Навального Леонид Волков - Би-би-си: "Россияне больше не хотят прислушиваться к сигналам Путина"

О новых акциях протеста

Би-би-си: Позвольте вас спросить вот об этом моменте - кто сейчас главный? Насколько я понимаю, было приложено немало усилий для того, чтобы вывести людей на улицы 23 января, когда протесты прошли где-то в сотне российских городов. И сейчас есть план провести новые демонстрации 31 января. Вы говорите мне, что Навальный находится не в том положении, чтобы реально координировать и руководить протестным движением. Тогда кто принимает эти решения - это вы?

Л.В: Да, это я. Я организовал изначальную сеть региональных отделений [сторонников] Навального по всей стране. И да, я руковожу организацией нынешних демонстраций. 23 января на улицы вышли жители 177 городов - это, по сути, все российские города с населением от 50 тысяч и выше, а также более мелкие. Мы надеемся, что 31 января к протестам примкнет еще больше городов.

Би-би-си: Вы безусловно отдаете себе отчет в том, что больше 3 тысяч человек были арестованы, кроме того, к некоторым [участникам акций] применялось насилие. Ответственно ли это - призывать людей снова выйти на улицы, во время эпидемии ковида? В то время, когда людям рекомендуют находиться подальше друг от друга, вы хотите, чтобы они собрались вместе, и вы хотите, чтобы они столкнулись, возможно, с еще более суровыми действиями полиции. Насколько это ответственно?

Л.В.: Почти 4 тыс человек были задержаны 23 января, но большую часть из них отпустили. Те, кто все еще находится [под стражей], - это где-то несколько десятков человек - это наши местные региональные координаторы. Из числа моих сотрудников, руководителей офисов Навального по всей стране, под арестом в местных тюрьмах находится порядка 75 процентов. Так что мы принимаем самый сильный удар за организацию этих митингов. Местные активисты и обычные участники этих протестных акций не подвергаются серьезному риску, в отличие от организаторов, сотрудников Навального.

Би-би-си: Хорошо, вот вы сейчас сидите в Литве, в некотором роде в политическом изгнании. Но ваши коллеги по антикоррупционному движению - например, Кира Ярмыш, Любовь Соболь, они действительно рискуют, что за ними придут, их задержат в любой момент.

Л.В.: Это правда, да. И с моральной точки зрения для меня это сложная, затруднительная ситуация. Мне пришлось уехать из России, потому что когда я был там, я практически постоянно находился под арестом. Меня задерживали девять раз, я провел в заключении более 4 месяцев и после этого был риск, что меня посадят на несколько лет. Нам пришлось принять это решение, и Алексей его утвердил. Кому-то нужно быть за пределами страны и российских тюрем, чтобы руководить нашим движением.