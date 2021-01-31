Онлайн ⟩ Протесты в России: штаб Навального объявил, что акция завершена. Новая - 2 февраля

Накануне власти Москвы сообщили, что изменят маршруты автобусов, будут закрыты семь станций метро. Как сообщала "Медуза", в районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов и закрыты заведения общепита и магазины. Также в центре с 09:00 до 23:00 запрещена продажу алкоголя в стеклянной таре.