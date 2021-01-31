Онлайн ⟩ Протесты в России: штаб Навального объявил, что акция завершена. Новая - 2 февраля

- Крупные митинги прошли в десятках городов России и мира, самые многочисленные в регионах - в Екатеринбурге и Новосибирске.
- В Москве и Петербурге сторонники Навального устроили массовые шествия, в столице силовики не давали протестующим собраться в одной точке. Команда Навального меняла точки сбора. У СИЗО "Матросская тишина", где находится Навальный, протестующих разогнали омоновцы.
- "Открытые медиа" подсчитали примерное количество протестующих в городах России: Санкт-Петербург до 30 000, Москва до 15 000, Екатеринбург до 13 000, Новосибирск до 10 000, Краснодар до 6 000, Челябинск до 5 000.
- Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер.
- По данным "ОВД-Инфо" на 17:30 по Риге, в связи с акциями протеста, по всей России задержаны более 4000 человек.
- Были задержаны десятки журналистов, а также рэпер Оксимирон (его вскоре отпустили) и супруга Алексея Навального Юлия.
- В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения. Его удалось спасти: мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить.
- В 16:25 по Риге штаб Навального объявил, что акция завершена и вскоре сообщил о новой - Москва, 2 февраля, Симоновский суд, 10:00.
- Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Лондоне, Хельсинки, Тбилиси и на Кипре.
Накануне власти Москвы сообщили, что изменят маршруты автобусов, будут закрыты семь станций метро. Как сообщала "Медуза", в районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов и закрыты заведения общепита и магазины. Также в центре с 09:00 до 23:00 запрещена продажу алкоголя в стеклянной таре.
Неделей ранее, 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.
В понедельник, 25января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.
Галерея: Акции протеста в поддержку Навального 23 января