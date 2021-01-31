Вс, 31.01.2021
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Артус Кайминьш о KPV LV
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Онлайн ⟩ Протесты в России: штаб Навального объявил, что акция завершена. Новая - 2 февраля

  • Число задержанных на акциях в России превысило 4000 человек
  • Задержана супруга Алексея Навального Юлия
  • В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения
  • В 16:25 по Риге штаб Навального объявил, что акция завершена
Задержания в Санкт-Петербурге, 31/01/2021 ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP

В воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу. RUS TVNET следит за ходом событий, предлагаем делать это вместе с нами.

Видео: Спецэфир "Дождя"

Главное к этому часу:

  • Крупные митинги прошли в десятках городов России и мира, самые многочисленные в регионах - в Екатеринбурге и Новосибирске.
  • В Москве и Петербурге сторонники Навального устроили массовые шествия, в столице силовики не давали протестующим собраться в одной точке. Команда Навального меняла точки сбора. У СИЗО "Матросская тишина", где находится Навальный, протестующих разогнали омоновцы.
  • "Открытые медиа" подсчитали примерное количество протестующих в городах России: Санкт-Петербург до 30 000, Москва до 15 000, Екатеринбург до 13 000, Новосибирск до 10 000, Краснодар до 6 000, Челябинск до 5 000.
  • Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер. 
  • По данным "ОВД-Инфо" на 17:30 по Риге, в связи с акциями протеста, по всей России задержаны более 4000 человек.
  • Были задержаны десятки журналистов, а также рэпер Оксимирон (его вскоре отпустили) и супруга Алексея Навального Юлия.
  • В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения. Его удалось спасти: мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить.
  • В 16:25 по Риге штаб Навального объявил, что акция завершена и вскоре сообщил о новой - Москва, 2 февраля, Симоновский суд, 10:00.
  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Лондоне, Хельсинки, Тбилиси и на Кипре.

Накануне власти Москвы сообщили, что изменят маршруты автобусов, будут закрыты семь станций метро. Как сообщала "Медуза", в районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов и закрыты заведения общепита и магазины. Также в центре с 09:00 до 23:00 запрещена продажу алкоголя в стеклянной таре.

Неделей ранее, 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

В понедельник, 25января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

Галерея: Акции протеста в поддержку Навального 23 января

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