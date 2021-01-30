Повышение безопасности и 130 км/час. Какие перемены ожидают Рижскую окружную дорогу?

Рижская окружная дорога уже значительное время чрезмерно нагружена и не может полноценно выполнять свою функцию. Окружная дорога, или шоссе А4 и А5, - только с одной полосой в каждую сторону, на ней находится много одноуровневых перекрестков со светофорами. Все это приводит к пробкам и тяжелым авариям.

Начато исследование, чтобы обе дороги - А4 и А5 - превратить в скоростное шоссе. Представитель Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс указал, что уже начата оценка влияния на окружающую среду. Речь идет о необходимости антишумовых стен, обнаружении троп животных и оценке других влияющих факторов. Все это необходимо, чтобы после изменений окружная дорога стала самой быстрой в Латвии.

"Будет скоростная дорога, а не обычная дорога с 90 километрами в час, уже скоростная, чтобы можно было ехать со скоростью от 110 до 130 километров в час. В зависимости от участка такую можно создать", - указал Вецтиранс. 4

Во время перестройки окружной дороги планируется отказаться от светофоров и вообще от одноуровневых перекрестков. В местах, где перекресток действительно будет необходим, предусмотрено строительство эстакад. Все это даст возможность ехать по окружной дороге без лишних задержек.

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Эксперт в области безопасности Оскар Ирбитис указывает, что Рижская окружная дорога перегружена уже давно. Поэтому на данном шоссе происходят одни из самых тяжелых аварий в стране. В случае создания на окружной дороге двух отделенных полос в обоих направлениях улучшится безопасность движения на уровне всей Латвии.

"Одновременно с Рижской окружной еще нужно говорить и о Кекавской окружной дороге, которую сейчас уже начнут строить, и если эти два проекта будут реализованы, то мы получим очень большие улучшения в безопасности движения. Одно только строительство Рижской окружной дороги уже может снизить число погибших минимум на 20%", - сказал он. 4

Общая длина окружной дороги составляет немногим более 60 километров. В Министерстве сообщения указывают, что реальные строительные работы могут начаться через три-четыре года.

Перестройка Рижской окружной дороги будет проходить в рамках стратегии развития Latvijas Valsts ceļi на 2020-2040 годы. В течение 20 лет планируется перестроить 1000 километров главных автодорог страны в четырехполосные скоростные шоссе с максимально разрешенной скоростью движения 130 километров в час.