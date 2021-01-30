Covid-19: подробная информация о зарегистрированных за прошедшие сутки случаях

Так, в Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 223 новых случая заражения, всего за 14 дней число заболевших в столице составляет 3366 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 45 зараженных, в Елгаве - 36, там за две недели число количество случаев выросло соответственно до 813 и 429. В Лиепае - 30 новых заболевших и 267 за две недели.

В Резекне за прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых зараженных, в Валмиере - 22, в Юрмале - 20, в Алуксненском и Аматском краях - по 18, а Цесисском крае - 14 жителей. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 3366, в Даугавпилсе - 813, в Елгаве - 429, в Лиепае з 267, в Елгавском крае - 265, в Гулбенском крае - 264, в Резекне - 259 и в Юрмале - 202 жителя.

По расчетам агентства LETA, кумулятивная 14-дневная заболеваемость в Латвии сейчас составляет 556,2 случаев на 100 000 жителей. 1

В 34 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 21 он превышен на 50%.

141 из констатированных за последние сутки заболевших - в возрасте от 40 до 49 лет, 140 - в возрасте от 50 до 59 лет, 132 - в возрасте от 30 до 39 лет, а в других возрастных группах меньше заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 785 новых случаев Covid-19, скончались 14 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 65 708 человек, скончались 1178 человек.

В среду сделано 9960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

В пятницу госпитализировано 114 пациентов с Covid-19, в том числе двое переведены в другие медучреждения, а общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1032, что на 26 пациентов меньше, чем днем ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

918 больничных пациентов с Covid-19 находятся в среднетяжелом состоянии, 114 - в тяжелом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.