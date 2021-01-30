За день до масштабных протестов в Москве задержали главреда "Медиазоны"

На Смирнова "по результатам проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января" составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга, говорится на сайте ГУ МВД по Москве без указания его имени.

Данная статья (часть 8 статьи 20.2 КоАП) предусматривает денежный штраф от 150 до 300 тысяч рублей (от 1630 до 3260 евро) или принудительные работы сроком от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток.

Какие из сообщений Смирнова в социальных сетях можно было расценить как призывы к участию в акции, не уточняется.

После составления протокола Сергей Смирнов был отпущен из полиции.

Напомним, в воскресенье, 31 января, более чем в 60 городах России запланированы акции протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу.

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.

За день до этого власти Москвы сообщили, что изменят маршруты автобусов, будут закрыты семь станций метро. Как сообщает "Медуза", в районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов и закрыты заведения общепита и магазины. Также в центре с 09:00 до 23:00 запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.