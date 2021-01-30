За день до масштабных протестов в Москве задержали главреда "Медиазоны"
В субботу, 30 января, в Москве был задержан главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов. Как пишет "Медуза", он был задержан, когда вышел на прогулку с сыном.
В субботу, 30 января, в Москве был задержан главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов. Как пишет "Медуза", он был задержан, когда вышел на прогулку с сыном.
На Смирнова "по результатам проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января" составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга, говорится на сайте ГУ МВД по Москве без указания его имени.
Какие из сообщений Смирнова в социальных сетях можно было расценить как призывы к участию в акции, не уточняется.
После составления протокола Сергей Смирнов был отпущен из полиции.
Напомним, в воскресенье, 31 января, более чем в 60 городах России запланированы акции протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу.
В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.
За день до этого власти Москвы сообщили, что изменят маршруты автобусов, будут закрыты семь станций метро. Как сообщает "Медуза", в районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов и закрыты заведения общепита и магазины. Также в центре с 09:00 до 23:00 запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.
23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.
В понедельник, 25 января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.