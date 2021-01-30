Ригу завалило снегом: улицы продолжат чистить и ночью

Все 50 единиц зимней спецтехники продолжат работать на полную мощность и в ночь на среду.

Согласно данным Rīgas satiksme, вечером в субботу из-за погоды общественный транспорт курсировал с опозданием. К 20 часам автобусы задерживались в среднем на 10 минут, тогда как на отдельных маршрутах, например, 50-го, 43-го и 21-го автобуса отставание от графика составляло до 24 минут. Троллейбусы опаздывали на 10 минут, однако троллейбус 4-го маршрута опаздывал примерно на 25 минут, у трамваев значительных задержек не было.

Галерея: Снегопад в Риге

Во время снегопада приоритетно чистят магистральные улицы, мосты, путепроводы и улицы, по которым курсирует общественный транспорт, поэтому особенно тяжелые условия движения на улицах меньшего значения или районных улицах. Во время снегопада главная задача - обеспечить проезжаемость улиц, в свою очередь полностью магистральные улицы должны быть очищены от снега в течение трех часов после окончания снегопада.