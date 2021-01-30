Сб, 30.01.2021
Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы. Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
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Ригу завалило снегом: улицы продолжат чистить и ночью

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу очистку и обработку рижских мостов, магистральных улиц и маршрутов общественного транспорта проводили четыре раза, однако в результате длительного и интенсивного снегопада снежные наносы на проезжей части образуются очень быстро, в том числе и вскоре после очистки, поэтому работы по уборке улиц продолжатся и ночью, сообщает агентство LETA.

Все 50 единиц зимней спецтехники продолжат работать на полную мощность и в ночь на среду.

Согласно данным Rīgas satiksme, вечером в субботу из-за погоды общественный транспорт курсировал с опозданием. К 20 часам автобусы задерживались в среднем на 10 минут, тогда как на отдельных маршрутах, например, 50-го, 43-го и 21-го автобуса отставание от графика составляло до 24 минут. Троллейбусы опаздывали на 10 минут, однако троллейбус 4-го маршрута опаздывал примерно на 25 минут, у трамваев значительных задержек не было.

Галерея: Снегопад в Риге

Во время снегопада приоритетно чистят магистральные улицы, мосты, путепроводы и улицы, по которым курсирует общественный транспорт, поэтому особенно тяжелые условия движения на улицах меньшего значения или районных улицах. Во время снегопада главная задача - обеспечить проезжаемость улиц, в свою очередь полностью магистральные улицы должны быть очищены от снега в течение трех часов после окончания снегопада.

Если во время умеренного снега очистка улиц столицы для получения оптимального результата производится один раз в день - сразу же после прекращения осадков, то предусматривается, что во время метели очистка проезжей части и велоинфраструктуры в течение дня может проводиться минимум три раза, а в случае необходимости - и ночью.

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