Ригу завалило снегом: улицы продолжат чистить и ночью

Все 50 единиц зимней спецтехники продолжат работать на полную мощность и в ночь на среду.
Согласно данным Rīgas satiksme, вечером в субботу из-за погоды общественный транспорт курсировал с опозданием. К 20 часам автобусы задерживались в среднем на 10 минут, тогда как на отдельных маршрутах, например, 50-го, 43-го и 21-го автобуса отставание от графика составляло до 24 минут. Троллейбусы опаздывали на 10 минут, однако троллейбус 4-го маршрута опаздывал примерно на 25 минут, у трамваев значительных задержек не было.
Во время снегопада приоритетно чистят магистральные улицы, мосты, путепроводы и улицы, по которым курсирует общественный транспорт, поэтому особенно тяжелые условия движения на улицах меньшего значения или районных улицах. Во время снегопада главная задача - обеспечить проезжаемость улиц, в свою очередь полностью магистральные улицы должны быть очищены от снега в течение трех часов после окончания снегопада.
Если во время умеренного снега очистка улиц столицы для получения оптимального результата производится один раз в день - сразу же после прекращения осадков, то предусматривается, что во время метели очистка проезжей части и велоинфраструктуры в течение дня может проводиться минимум три раза, а в случае необходимости - и ночью.