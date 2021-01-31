Вс, 31.01.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
1
1 мин для прочтения

Латвия получит 2400 доз вакцины Moderna

Вакцина Moderna. ФОТО: RONNY HARTMANN/AFP

Сегодня в Латвию поступят еще 2400 доз вакцины Moderna против Covid-19, подтвердили в Национальной службе здравоохранения.

Согласно плану вакцинации, который получил поддержку правительства в четверг, Латвия может получить 42 182 дозы вакцины этого производителя в первом квартале этого года.

По данным Министерства здравоохранения, общее количество доз вакцины, полученных в настоящее время в Латвии, составляет 31 425, в том числе 30 225 доз вакцины Pfizer и BioNTech и 1200 доз вакцины Moderna.

С пятницы в ЕС зарегистрированы три вакцины: Moderna, BioNTech/Pfizer и AstraZeneca. Планируется, что в феврале Латвия может получить более 72 800 доз вакцины AstraZeneca.

Последние новости

НАВЕРХ
Back