Пн, 1.02.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения
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В Латвию доставлены еще 2400 доз вакцины Moderna

Вакцина Moderna. ФОТО: RONNY HARTMANN/AFP

Сегодня, 31 января, в Латвию поступили еще 2400 доз вакцины Moderna против Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

Согласно плану вакцинации, который получил поддержку правительства в четверг, Латвия может получить 42 182 дозы вакцины этого производителя в первом квартале этого года.

По данным Министерства здравоохранения, общее количество доз вакцины, полученных в настоящее время в Латвии, составляет 31 425, в том числе 30 225 доз вакцины Pfizer и BioNTech и 1200 доз вакцины Moderna.

С пятницы в ЕС зарегистрированы три вакцины: Moderna, BioNTech/Pfizer и AstraZeneca. Планируется, что в феврале Латвия может получить более 72 800 доз вакцины AstraZeneca.

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