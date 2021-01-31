В Латвию доставлены еще 2400 доз вакцины Moderna

Согласно плану вакцинации, который получил поддержку правительства в четверг, Латвия может получить 42 182 дозы вакцины этого производителя в первом квартале этого года.

По данным Министерства здравоохранения, общее количество доз вакцины, полученных в настоящее время в Латвии, составляет 31 425, в том числе 30 225 доз вакцины Pfizer и BioNTech и 1200 доз вакцины Moderna.